Польські САУ Krab готові до виконання бойових завдань на фронті, — Резніков

За словами міністра оборони, в Україні вже є 5 зразків західної артилерії, а снарядів до них більше, ніж було до радянських аналогів до повномасштабного вторгнення.

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що польські самохідні артилерійські установки Krab вже готові виконувати бойові завдання. Про це він написав у Фейсбуці.

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Як зазначає глава оборонного відомства, у Збройних силах України вже є 5 видів західних зразків артилерії:

САУ Caesar

САУ М109А3

САУ Krab

гаубиці М777

гаубиці FH70

Резніков зазначає, що з початку повномасштабної війни Міноборони довелося пристосовуватися до нових умов — налагоджувати процеси закупівлі зброї та боєприпасів. Ключовим рішенням стало переведення ЗСУ на західні зразки зброї. Насамперед це стосується артилерії, яка відіграє вагому роль у війні.

Вже зараз 155-мм снарядів у ЗСУ на 10% більше, ніж запасів радянських калібрів на момент вторгнення. Те саме стосується й інших калібрів. Загалом українська армія отримує сотні одиниць озброєння.

Міністр окремо наголосив, що відомство очікує незабаром отримання в нових пакетах допомоги серйозних безпілотників.

Які цілі стоять перед Міноборони в озброєнні?

Олексій Резніков зазначив, що наступними цілями для армії буде:

забезпечити отримання значної кількості РСЗВ натовських зразків та боєприпасів до них

забезпечити повне заміщення наявних радянських калібрів на західні аналоги

розпочати отримання не окремих платформ, а цілісних підрозділів, які одразу готові до виконання бойових завдань (organic unit)

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий контрнаступ

отримати бойові літаки, засоби ППО та ПРО для захисту неба

Нагадаємо, Україна підписала контракт із Польщею на постачання близько 60 одиниць САУ Krab.

29 травня стало відомо, що Польща передала Україні 18 САУ Krab.