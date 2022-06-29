Об'єднані сили показали польські САУ Krab на фронті (фото)

На озброєнні української армії перебувають 18 самохідних артустановок, які з 9 червня виконують бойові завдання.

Польські самохідні артилерійські установки виконують бойові завдання на фронті. Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил Збройних сил у Фейсбуці.

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"Українські краби боляче "кусають" окупантів на сході!" — вказують у пресслужбі.

Як раніше заявляв міністр оборони Олексій Резніков, передані Польщею 155-мм САУ вже готові до виконання бойових завдань на передовій. Крім них, як пише "Мілітарний", Польща передала і командирські машини для Krab.

У ній використовується ходова частина та елементи гаубиці 2С1. Вони призначені для реалізації завдань у галузі підготовки та керування вогнем.

Нині на озброєнні української армії перебуває 18 САУ Краб. Також із Польщею підписано найбільший в історії контракт на придбання близько 60 САУ Krab. Потужності підприємства дозволяють виготовляти 20-30 артустановок на рік. Вони виготовляються для Huta Stalowa Wola.

Krab — польська самохідна артустановка. Вона виготовляється з двох різних платформ — башта від британської САУ AS90, а шасі від південнокорейської платформи K9 Thunder. Максимальна дальність стрільби становить 40 кілометрів.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що Україна підписала з Польщею контракт на виробництво понад 50 САУ "Краб".

Про передачу САУ Krab в Україну стало відомо наприкінці травня. Заявлялося, що ЗСУ отримали 18 одиниць.