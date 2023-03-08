Украина получит танки Leopard из Германии и Португалии до конца марта, — минобороны ФРГ

В оборонном ведомстве Германии подчеркнули, что машины прибудут в страну с подготовленными экипажами, а затем могут отправиться на фронт.

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Основные боевые танки Leopard, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта. Об этом сегодня, 8 марта заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце", — сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Швеции.

Танки прибудут в страну с подготовленными экипажами и сразу отправятся на фронт.

6 марта стало известно о том, что на этой неделе, 7–8 марта, министры обороны стран-членов Евросоюза планируют провести неформальную встречу в Стокгольме, на которой будет широков обсуждаться вопрос военной поддержки Украины со стороны ЕС.

Напомним, 24 февраля в годовщину российского вторжения, Варшава в рамках военной поддержки передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2. О поставках техники сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.

Польша же вчера, 7 марта анонсировала передачу Украине 10 боевых танков Leopard 2 уже на этой неделе.

Напомним, 7 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда ВСУ смогут накопить все ресурсы для того, чтобы начать собственное масштабное контрнаступление. Все западное вооружение, которое нужно украинским войскам для наступательных операций, прибудет на фронт в течение 1,5-2,5 месяцев.

19 февраля издание Politico со ссылкой на свои анонимные источники сообщало, что администрация президента США потребовала от Украины активизировать свои усилия на фронте и нанести контрудар.

Сегодня же в Пентагоне заявили, что ВСУ пойдут в контрнаступление через 6-8 недель, и к этому времени Запад должен решить вопрос с авиацией.