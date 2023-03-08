Через 6-8 недель Украина пойдет в наступление, проблема авиации должна быть решена, — Пентагон

В Минобороны США думают, как установить западные ракеты на советские истребители, которые есть у Украины, чтобы обеспечить дополнительную огневую мощь и ПВО до начала контрнаступления ВСУ.

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В США считают, что Киев планирует начать наступление в ближайшие шесть-восемь недель, когда погода потеплеет, а украинские силы закончат отработку тактики общевойсковых маневров в Германии. Об этом 7 марта заявили официальные представители Минобороны, пишет Рolitico.

Украина настаивает на использовании современных истребителей, в том числе для помощи в противовоздушной обороне, но пока у западных лидеров нет особого желания отправлять более совершенные самолеты, такие как F-16, а вторая причина — это займет не менее 18 месяцев, которых у ВСУ нет.

В связи с этим, США думают, как установить западные ракеты на советские истребители, которые есть у Украины. Речь идет об американских ракетах класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120 с украинскими истребителями советского образца – МиГ. Это может решить проблемы Украины, нуждающейся в дополнительной огневой мощи и ПВО, и закрыть вопрос по истребителям F-16 до начала контрнаступления.

Чиновники ищут более творческие решения, чтобы заполнить этот пробел. США уже предоставили Киеву ракеты класса "воздух-земля", такие как высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88B, которую можно прикрепить к МиГам и использовать против наземных целей, таких как радары и системы ПВО. Пентагон также прислал боеприпас для прямой атаки, который превращает боеприпасы воздушного базирования в "умные" бомбы.

Однако интеграция AIM-120 с МиГами станет первым случаем, когда США предоставят возможность запускать ракеты класса "воздух-воздух" с самолетов. Украина уже имеет ряд ракет, предоставленных европейскими странами, в том числе Великобританией и Бельгией, которые запускаются из западных систем ПВО, таких как Национальная усовершенствованная зенитно-ракетная система.

Но процесс интеграции сопряжен с трудностями, сказал один из чиновников Министерства обороны США и еще один человек, непосредственно осведомленный об этих усилиях. Обоим предоставили анонимность, чтобы обсудить внутренние обсуждения. Ракета должна быть не только физически установлена на самолете, но и "общаться" с радаром самолета.

К слову, основным претендентом в качестве основного боевого самолета для ВВС Украины является действительно истребитель F-16. Однако, по мнению экспертов, есть более перспективные варианты, в том числе самолеты Gripen и F-18.

Напомним, В США находятся два украинских летчика, которые проходят тестирование своих навыков на авиабазе Национальной гвардии ВВС США в Аризоне. К ним присоединяться еще 10 украинских военных, чтобы присоединиться к своим коллегам с перспективой обучения управления американскими самолетами.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 24 февраля заявил, что Польша намерена обучать украинских военных на истребителях F-16. Однако при этом политик добавил, что этот вопрос прежде всего должен быть согласован с другими странами-партнерами Украины.

К слову, по мнению экспертов, решающим фактором, который может определить исход контрнаступления ВСУ, являются логистические цепочки Запада и доставка боеприпасов в Украину.