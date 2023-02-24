В день вторжения: Польша сегодня отправит танки Leopard 2 в Украину, — СМИ
По данным журналистов, о поставках техники премьер-министр страны Моравецкий объявит в Киеве. Глава польского правительства уже находится в столице Украины — политик возложил цветы к Стене памяти погибших защитников.
В годовщину российского вторжения, 24 февраля, Польша отправит первые танки Leopard 2 в Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, чье имя не называется.
Как уточняется, о решении отправить бронированную военную технику уже сегодня официально объявит премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в рамках своего визита в Киев.
Украине передадут первые из 14 обещанных правительством танков.
Польский премьер в Киеве
Канцелярия польского премьер-министра в 11 часов утра 24 февраля сообщила, что Матеуш Моравецкий находится в Киеве в связи с годовщиной российского вторжения в Украину.
В Twitter опубликовали фотографии, на которых глава польского правительства вместе со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем возлагает цветы к Стене памяти погибших защитников.
О том, что польское правительство подготовило танки Leopard 2 для отправки в Украину, 22 февраля заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию CNN. Он уточнил, что сейчас украинские военные проходят обучение работе на машинах.
Также сообщалось, что что Испания предоставит Украине 6 танков Leopard 2А4. Сейчас они на ремонте, однако в испанском Минобороны стремятся отправить технику ВСУ до конца марта или начала апреля. Страна не исключает поставки дополнительных танков в будущем.