В день вторжения: Польша сегодня отправит танки Leopard 2 в Украину, — СМИ

По данным журналистов, о поставках техники премьер-министр страны Моравецкий объявит в Киеве. Глава польского правительства уже находится в столице Украины — политик возложил цветы к Стене памяти погибших защитников.

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В годовщину российского вторжения, 24 февраля, Польша отправит первые танки Leopard 2 в Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, чье имя не называется.

Как уточняется, о решении отправить бронированную военную технику уже сегодня официально объявит премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в рамках своего визита в Киев.

Украине передадут первые из 14 обещанных правительством танков.

Польский премьер в Киеве

Канцелярия польского премьер-министра в 11 часов утра 24 февраля сообщила, что Матеуш Моравецкий находится в Киеве в связи с годовщиной российского вторжения в Украину.

В Twitter опубликовали фотографии, на которых глава польского правительства вместе со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем возлагает цветы к Стене памяти погибших защитников.

[ + – ] Матеуш Моравецкий возлагает к Стене памяти павших воинов [ + – ] Матеуш Моравецкий 24 февраля прибыл в Киев [ + – ] Матеуш Моравецкий и Денис Шмыгаль

О том, что польское правительство подготовило танки Leopard 2 для отправки в Украину, 22 февраля заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию CNN. Он уточнил, что сейчас украинские военные проходят обучение работе на машинах.

Также сообщалось, что что Испания предоставит Украине 6 танков Leopard 2А4. Сейчас они на ремонте, однако в испанском Минобороны стремятся отправить технику ВСУ до конца марта или начала апреля. Страна не исключает поставки дополнительных танков в будущем.