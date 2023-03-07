На этой неделе в Украину отправят еще 10 танков Leopard 2, — Минобороны Польши

Менее чем за две недели Варшава готова передать Украине вторую часть из обещанных 14 танков Leopard 2.

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Польша анонсирует передачу Украине 10 боевых танков Leopard 2 уже на этой неделе. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Варшаве перед вылетом в Стокгольм на неформальную встречу министров обороны Европейского Союза, пишет Bloomberg.

"Четыре танка уже находятся в Украине, еще 10 будут отправлены на этой неделе", — заявил Блащак.

Также Блащак рассчитывает на то, что его коллега министр обороны Германии Борис Писториус убедит промышленников своей страны поставлять запасные части для старых танков Leopard, обещанных Польшей Украине.

Сообщается, что отсутствие запчастей вызвало трения между правительством в Варшаве и Берлине.

"Мы готовы запустить в Польше сервисный хаб, который будет заниматься ремонтом и обслуживанием танков Leopard, поставленных в Украину. Основная проблема — нехватка запасных частей. Надеюсь на прорыв", — заявил Блащак.

6 марта стало известно о том, что на этой неделе, 7–8 марта, министры обороны стран-членов Евросоюза планируют провести неформальную встречу в Стокгольме, на которой будет широков обсуждаться вопрос военной поддержки Украины со стороны ЕС.

Напомним, 24 февраля в годовщину российского вторжения, Варшава в рамках военной поддержки передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2. О поставках техники сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.