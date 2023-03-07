Цього тижня в Україну відправлять ще 10 танків Leopard 2, — Міноборони Польщі

Менш як за два тижні Варшава готова передати Україні другу частину із обіцяних 14 танків Leopard 2.

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Польща анонсує передачу Україні 10 бойових танків Leopard 2 вже цього тижня. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Варшаві перед вильотом до Стокгольма на неформальну зустріч міністрів оборони Європейського Союзу, пише Bloomberg.

"Чотири танки вже перебувають в Україні, ще 10 будуть відправлені цього тижня", — заявив Блащак.

Також Блащак розраховує, що його колега міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконає промисловців своєї країни постачати запасні частини для старих танків Leopard, обіцяних Польщею Україні.

Повідомляється, що відсутність запчастин викликала тертя між урядом у Варшаві та Берліні.

"Ми готові запустити в Польщі сервісний хаб, який займатиметься ремонтом та обслуговуванням танків Leopard, поставлених в Україну. Основна проблема — нестача запасних частин. Сподіваюся на прорив", — заявив Блащак.

6 березня стало відомо про те, що цього тижня, 7–8 березня, міністри оборони країн-членів Євросоюзу планують провести неформальну зустріч у Стокгольмі, на якій широко обговорюватиметься питання військової підтримки України з боку ЄС.

Нагадаємо, 24 лютого у річницю російського вторгнення Варшава в межах військової підтримки передала Україні першу партію з чотирьох танків Leopard 2. Про постачання техніки повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький під час візиту до Києва.