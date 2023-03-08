Танки передають для перемоги: як Україна готується до контрнаступу, — ЗМІ

Зброя, яку сьогодні надає Захід і поводження з яким навчаються воєнні, спрямована на звільнення окупованих територій, а не на стримування сил противника. Однак дати контрнаступу поки що не озвучуються.

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Україна готується до нового контрнаступу. З цією метою країни-партнери передають сильне озброєння, а українські воєнні навчаються за кордоном. Про це у середу, 8 березня, повідомляється на сайті ТСН із посиланням на джерело в уряді, ім'я якого не називається.

Як каже співрозмовник журналістів, та зброя, яку сьогодні передає Захід і поводженню з якою навчаються воєннослужбовці ЗСУ, спрямована на наступ, а не на стримування сил ворога.

Для звільнення окупованих територій будуть застосовуватись і танки Leopard, які вже почали надходити в Україну.

"Йтимуть готовими підрозділами. Але це вирішуватиме головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний", — зазначає джерело.

Як пишуть журналісти, країни Заходу надали Україні танки із цілком конкретною метою — для перемоги у війні.

"Західні партнери повірили в нас, тому й дають нам зброю — не лише танки — для контрнаступу", — зазначає джерело.

І візит президента США Джо Байдена в Україну є ще одним свідченням того, що Захід розраховує на перемогу Києва і готовий вкладати свої ресурси.

При цьому про дати контрнаступу в уряді говорити не готові.

"Коли саме воно відбудеться — це питання до Генштабу", — наголошує джерело журналістів.

Нагадаємо, 7 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли ЗСУ зможуть накопичити всі ресурси для того, щоб розпочати власний масштабний контрнаступ. Все західне озброєння, яке потрібне українським військам для наступальних операцій, прибуде на фронт протягом 1,5-2,5 місяців.

19 лютого видання Politico з посиланням на свої анонімні джерела повідомляло, що адміністрація президента США вимагала від України активізувати свої зусилля на фронті та завдати контрудару.