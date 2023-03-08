Танки передают для победы: как Украина готовится к контрнаступлению, — СМИ

Оружие, которое сегодня предоставляет Запад и обращению с которым обучаются военные, направлено на освобождение оккупированных территорий, а не на сдерживание сил противника. Однако даты контрнаступления пока не озвучиваются.

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Украина готовится к новому контрнаступлению. С этой целью страны-партнеры передают мощное вооружение, а украинские военные обучаются за границей. Об этом в среду, 8 марта, сообщается на сайте ТСН со ссылкой на источник в правительстве, имя которого не называется.

Как говорит собеседник журналистов, то оружие, которое сегодня передает Запад и обращению с которым обучаются военнослужащие ВСУ, направлено на наступление, а не на сдерживание сил врага.

Для освобождения оккупированных территорий будут применяться и танки Leopard, которые уже начали поступать в Украину.

"Будут идти готовыми подразделениями. Но это будет решать [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный", — отмечает источник.

Как пишут журналисты, страны Запада предоставили Украине танки с вполне конкретной целью — для победы в войне.

"Западные партнеры поверили в нас, поэтому и дают нам оружие — не только танки — для контрнаступления", — отмечает источник.

И визит президента США Джо Байдена в Украину является еще одним свидетельством того, что Запад рассчитывает на победу Киева, и готов в это вкладывать свои ресурсы.

При этом о датах контрнаступления в правительстве говорить не готовы.

"Когда именно оно состоится — это вопрос к Генштабу", — подчеркивает источник журналистов.

Напомним, 7 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда ВСУ смогут накопить все ресурсы для того, чтобы начать собственное масштабное контрнаступление. Все западное вооружение, которое нужно украинским войскам для наступательных операций, прибудет на фронт в течение 1,5- 2,5 месяцев.

19 февраля издание Politico со ссылкой на свои анонимные источники сообщало, что администрация президента США потребовала от Украины активизировать свои усилия на фронте и нанести контрудар.