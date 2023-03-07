"Питання логістики": у Зеленського назвали терміни, коли ЗСУ будуть готові до контрнаступу

Радник голови ОП Михайло Подоляк також розповів про плани РФ щодо України. За його словами, Москва намагатиметься заморозити конфлікт ще на пів року, щоб зафіксувати окуповані території.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли ЗСУ зможуть накопичити всі ресурси для того, щоб розпочати власний масштабний контрнаступ. Свій прогноз на цю тему він зробив в інтерв'ю програмі "Орестократія".

Політик вважає, що Російська Федерація робить все для того, щоб перевести війну в Україні в затяжний конфлікт, щоб отримати нову формальну лінію розмежування. Це суттєво знизило б інтенсивність вогню ще на півроку, але в ОП одразу зазначили, що їм ніхто не дасть цього зробити.

"За цей час вони встигнуть розтягнути увагу європейських спільнот, зменшити, як вони вважають, військову допомогу для нас, зафіксувати за собою окуповані території та збільшити присутність своїх мобілізованих та виробництво снарядів", — каже Михайло Подоляк.

Цей сценарій Україні не підходить і зараз ЗСУ накопичують насамперед дефіцитні боєприпаси. Зокрема йдеться про снаряди 152 та 155 калібру, а також про збільшення кількості та дальності ракет від союзників.

Все західне озброєння, яке потрібне українським військам для контрнаступу, прибуде на фронт протягом "1,5 — максимум 2,5 місяця".

"Танки йдуть поступово, це питання величезної логістики. Йдеться не просто про постачання, а про інфраструктуру , яка дозволяє ремонтувати, обслуговувати танки, навчати екіпажі. Вже закінчує навчання певну кількість екіпажів, все акумулюється і навесні воно буде накопичене в Україні", — продовжив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 6 березня радник голови ОП Михайло Подоляк назвав дві основні цілі оборони Бахмута. За його словами, навіть у разі відступу українських сил на вигідніші позиції, оборона Бахмута буде "великим стратегічним успіхом".

3 березня Михайло Подоляк пояснив причини заворушень та вибухів у Росії. В ОП відразу зазначили, що Україна не має жодного стосунку до атак на російські регіони, і Кремлю варто побоюватися власних партизанів.