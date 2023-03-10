"Измотаем россиян": у Зеленского заявили, что контрнаступление ВСУ состоится через два месяца

По словам советника главы ОП Подоляка, сейчас украинская армия истощает силы и ресурсы ВС РФ в Бахмуте. Это позволит в дальнейшем переключиться на другое направление.

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Вооруженные силы Украины планируют перейти в контрнаступление через два месяца. Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Представитель ОП, в частности, назвал оборону Бахмута "стратегическим успехом" Украины. Это позволит ВСУ измотать российские войска и даст возможность в дальнейшем сосредоточиться на другом направлении.

"Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев", — прокомментировал политик.

В то же время он призвал западные страны активизировать поставки вооружения.

"Нам нужны ракеты большой дальности. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, 8 марта Подоляк в своем Twitter написал, что западная антироссийская коалиция весной этого года должна оказывать давление на Россию и помогать Украине готовиться к контрнаступлению. По его словам, Запад должен раскручивать ВПК — производить больше снарядов и ракет.

В тот же день на сайте ТСН появилась статья, в которой со ссылкой на анонимный источник в украинском правительстве сообщается, что Украина уже готовится к новому контрнаступлению. С этой целью страны-партнеры передают мощное вооружение, а наши военные обучаются за границей.