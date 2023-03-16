Оборона Бахмута є основою для майбутнього наступу української армії, — генерал ЗСУ

Полковник Сергій Череватий пояснив, що головне завдання захисників Бахмута — завдати противнику великих втрат і зламати його моральний дух. Після чого наші бійці зможуть впевнено вийти у контрнаступ на надламаного ворога.

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Оборона Бахмута є ключовою складовою майбутнього контрнаступу Збройних сил України, на який очікує українське суспільство. Головне її завдання — стримування ворога та завдання йому величезних втрат. Таку думку висловив 16 березня речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Зараз там відбувається оборонна операція. І головне завдання — стримування ворога, завдаючи йому при цьому колосальних втрат. Це провісник майбутніх дій, на які чекає все українське суспільство", — заявив полковник.

За його словами, українські захисники, завдаючи на цьому напрямі великої шкоди противнику, не лише знекровлюють його підрозділи, а й ламають морально-психологічний стан. Череватий додав, що російські солдати повірили у слова президента Володимира Путіна про те, що "кордони Росії не закінчуються ніде", але на Донбасі вісім місяців вони не можуть взяти під контроль районний центр.

"І саме бійцями Бахмутського напряму готується основа для того, щоб наші бригади могли впевнено вийти на цього надламаного ворога та викинути його з України", — підкреслив Череватий.

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Раніше повідомлялося, що за словами американського генерала Марка Міллі, просування ПВК "Вагнер" і ЗС РФ даються ціною величезних втрат, а Україна збудувала надійну оборону в Бахмуті. Представник Пентагону зазначив, що у майбутньому оборона міста дозволить розробити та реалізувати безліч варіантів дій для доведення війни до успішного завершення.

Експерти з Інституту вивчення війни 15 березня повідомили, що наступальний потенціал підрозділів ПВК "Вагнер" під Бахмутом знизився. Вони наголосили на заяві покровителя "вагнерівців" про те, що брак боєприпасів негативно впливає на здатність продовжувати наступ на Бахмут.