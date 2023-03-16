Оборона Бахмута является основой для будущего наступления украинской армии, — генерал ВСУ

Полковник Сергей Череватый пояснил, что главная задача защитников Бахмута — нанести противнику большой урон и сломить его моральный дух. После чего наши бойцы смогут уверенно выйти в контрнаступление на надломленного врага.

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Оборона Бахмута является ключевой составляющей предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое ожидает украинское общество. Главная ее задача — сдерживание врага и нанесение ему огромных потерь. Такое мнение высказал 16 марта спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Сейчас там происходит оборонительная операция. И главная задача – сдерживание врага, нанося ему при этом колоссальные потери. Это предвестник будущих действий, которых ожидает все украинское общество", — заявил полковник.

По его словам, украинские защитники, нанося на этом направлении большой урон противнику, не только обескровливает его подразделения, но и ломает морально-психологическое состояние. Череватый добавил, что российские солдаты поверили в слова президента Владимира Путина о том, что "границы России не заканчиваются нигде", но на Донбассе восемь месяцев они не могут взять под контроль районный центр.

"И именно бойцами Бахмутского направления готовится основа для того, чтобы наши бригады могли уверенно выйти на этого надломленного врага и выбросить его из Украины"., — подчеркнул Череватый.

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Ранее сообщалось, что по словам американского генерала Марка Милли продвижения ЧВК "Вагнер" и ВС РФ даются ценой огромных потерь, а Украина выстроила надежную оборону в Бахмуте. Представитель Пентагона отметил, что в будущем оборона города позволит разработать и реализовать множество вариантов действий для доведения войны к успешному завершению.

Эксперты из Института изучения войны 15 марта сообщили, что Наступательный потенциал подразделений ЧВК "Вагнер" под Бахмутом снизился. Они отметили заявление покровителя "вагнеровцев" о том, что нехватка боеприпасов негативно влияет на способность продолжать наступление на Бахмут.