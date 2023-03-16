Украинская армия успешно сковала оккупантов РФ в Бахмуте, – генерал Милли

Любые продвижения ЧВК "Вагнер" и ВС РФ даются ценой огромных потерь, а Украина выстроила надежную оборону в Бахмуте.

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Российские оккупационные силы скованы действиями обороны Украины. Кремль достигает тактических целей платя за них огромную цену. Об этом сказал начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в ходе брифинга с главой Минобороны Ллойдом Остином.

Американский генерал отметил, что украинские военные имеют надежную оборону в Бахмуте. Возрастающий украинский потенциал позволит Силам обороны в дальнейшем разработать и реализовать множество вариантов действий для доведения войны к успешному завершению.

"Бахмутская битва продолжается, но Украина сражается доблестно. Обладая надежной обороной, Украина сковала российские силы в этом городе, и они требуют очень больших затрат от ЧВК "Вагнера" и российских регулярных вооруженных сил", — подчеркнул Милли.

Также он отметил, что российские солдаты деморализованы, необучены и немотивированные мобилизованные и каторжники, которых подводит командование. В то же время украинские военные сильны и обучены, а западные танки, БМП и бронетехника скоро укрепит линию фронта. Оккупанты делают ставку на изнурительную войну на истощение не имея эффективных командиров и надлежащего оборудования.

Напомним, 16 марта в отчете ISW указывалось, что "вагнеровцы" не способны захватить Бахмут, наступление наемников близится к кульминации.

15 марта владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвастался взятием села с населением в 2 человек в боях вокруг Бахмута.