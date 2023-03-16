Українська армія успішно скувала окупантів РФ у Бахмуті, – генерал Міллі

Будь-які поступи ПВК "Вагнер" і ЗС РФ даються ціною величезних втрат, а Україна збудувала надійну оборону в Бахмуті.

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Російські окупаційні сили скуті діями оборони України. Кремль досягає тактичних цілей, сплачуючи за них величезну ціну. Про це сказав начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час брифінгу з головою Міноборони Ллойдом Остіном.

Американський генерал зазначив, що українські військові мають надійну оборону у Бахмуті. Зростаючий український потенціал дозволить Силам оборони надалі розробити та реалізувати безліч варіантів дій для доведення війни до успішного завершення.

"Бахмутська битва триває, але Україна бореться доблесно. Маючи надійну оборону, Україна скувала російські сили в цьому місті, і вони вимагають дуже великих витрат від ПВК "Вагнера" та російських регулярних збройних сил", — підкреслив Міллі.

Також він зазначив, що російські солдати деморалізовані, ненавчені і невмотивовані мобілізовані та каторжники, яких підводить командування. Водночас українські військові сильні та навчені, а західні танки, БМП та бронетехніка скоро зміцнить лінію фронту. Окупанти роблять ставку на виснажливу війну на виснаження без ефективних командирів і належного устаткування.

Нагадаємо, 16 березня у звіті ISW вказувалося, що "вагнерівці" не здатні захопити Бахмут, наступ найманців наближається до кульмінації.

15 березня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин похвалився взяттям села з населенням у 2 людей у боях навколо Бахмута.