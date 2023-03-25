"Потрібні сотні тисяч": Україна готує зброю, яка змінить "правила війни", — ЗМІ

За словами журналістів, дрони-камікадзе будуть у центрі уваги у 2023 році. Але можливості ЗСУ поки що обмежені, якщо порівнювати з іранськими дронами Shahed-136, які використовують ЗС РФ.

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Уряд України співпрацює із 80 різними виробниками безпілотних літальних апаратів. Деякі їх раніше виробляли БПЛА для громадянських потреб. Наприклад, для збирання врожаю. Про це розповів глава Міноборони Олексій Резніков, пише Reuters.

Рєзніков сказав, що Збройним силам потрібні сотні тисяч безпілотників, багато з яких Міноборони сподіваються отримати від вітчизняних та закордонних компаній.

"Безпілотні літальні апарати потенційно можуть змінити правила гри на полі бою, так само як точні західні РСЗВ минулого року", — сказав Резніков.

Він також зазначив, що РФ також працює над модернізацією своїх БПЛА. Однак Україна збільшила свої потужності з виробництва дронів "у кілька разів" після вторгнення Росії у лютому минулого року.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов сказав, що дрони-камікадзе будуть у центрі уваги у 2023 році.

Також журналісти поспілкувалися з професором Університету Південної Данії Джеймсом Роджерсом, який заявив, що можливості БПЛА України ще відстають від російських та її безпілотників-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

Видання нагадало, що Росія неодноразово заявляла про те, що українські безпілотники вже завдавали ударів по її території. Однак Резніков заявив, що Україна не має до цих інцидентів жодного стосунку.

Говорячи про атаки в цілому, глава Ради національної безпеки Данилов сказав, що теоретично деякі удари по території Росії можуть бути виправдані за певних обставин.

"Якщо є об'єкт, який завдає шкоди нашій країні... Ми маємо знищити ці об'єкти. Це війна", — сказав Данилов.

Раніше повідомлялося, що в РФ планують мобілізувати 400 тисяч людей, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Наразі Москва зосередилася на підготовці до нового наступу ЗСУ, який, як припускають журналісти, розпочнеться найближчим часом.

Також нагадаємо, що блогерка з РФ позувала на руїнах Сєвєродонецька. Ангеліна Латипова стверджує, що відвідала Сєвєродонецьк, Алчевськ та Луганськ, де нібито спілкувалася з місцевими жителями та "знімала міські пейзажі".