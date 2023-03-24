"Головна пам'ятка": блогерка з РФ позувала на руїнах Сєвєродонецька (фото)

Ангеліна Латипова стверджує, що відвідала Сєвєродонецьк, Алчевськ і Луганськ, де нібито спілкувалася з місцевими жителями та "знімала міські пейзажі".

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Російська блогерка влаштувала фотосесію на території тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області на тлі житлових будинків, що обгоріли. Про це стало відомо з її сторінки в Instagram.

Дівчина стверджує, що провела в напівзруйнованому населеному пункті кілька днів. У своїх соціальних мережах вона публікує знімки потерпілого від вторгнення ЗС РФ міста й поширює російську пропаганду.

"На відео — головна пам'ятка міста — український танк, що згорів, застряг в арці житлового будинку", — йдеться в підписі до одного зі знімків.

Ангеліна Латипова у Сєвєродонецьку

У своєму Telegram-каналі росіянка також згадує про те, що, крім Сєвєродонецька, відвідала Алчевськ і Луганськ, де нібито спілкувалася з місцевими жителями та "знімала міські пейзажі".

Сама дівчина називає себе фотографкою та стверджує, що вирушила до Луганської області як кореспондентка.

Росіянка фотографує руїни Сєвєродонецька

За даними видання "Реальная газета", росіянку звуть Ангеліна Латипова, і вона приїхала в окуповані українські міста з Москви.

Нагадаємо, що, згідно із заявою глави Сєвєродонецька Олександра Стрюка від 14 березня, російські окупанти перетворили місто на свою тилову військову базу. За його словами, у Сєвєродонецьк продовжують прибувати військовослужбовці ЗС РФ.

У листопаді минулого року пресслужба Луганської ОВА також повідомляла, що на території тимчасово окупованого Сєвєродонецька було знайдено тіла 396 людей, які загинули через військову агресію Російської Федерації.

Ми також писали про те, що 19 березня стало відомо про візит Володимира Путіна в окупований Маріуполь. Російські пропагандисти показали кадри із зустрічі російського президента з "місцевими" жителями міста.