У Сєвєродонецьку виявили майже 400 тіл загиблих, похованих під час окупації, – ОВА

Росіяни, як зазначають в адміністрації, почали ексгумувати тіла із стихійних поховань лише на початку листопада.

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В окупованому Сєвєродонецьку виявили тіла 396 людей, які стали жертвами вторгнення ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

За даними ОВА, ще до кінця травня українська влада здійснювала у Сєвєродонецьку поховання всіх знайдених загиблих та померлих власною смертю на цвинтарі біля Лісової Дачі.

Після захоплення населеного пункту, як зазначає військова адміністрація, у місті почали з'являтися стихійні цвинтарі, де ховали жертв повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Окупанти дочекалися листопада, поки земля замерзне, і почали вилучати зі стихійних поховань на території Сєвєродонецької громади залишки жертв російської агресії. Знайшли тіла 396 людей. Як ховали людей після захоплення міста — бачите самі", — продовжили у пресслужбі Луганської ОВД.

Відомство зазначає, що росіяни так і не відновили в населеному пункті опалення. Мешканці Сєвєродонецька розраховували перезимувати у сусідніх селах, однак із недавніх часів виїжджати з міста стало небезпечно. Це, за даними ОВА, пов'язано з тим, що ЗС РФ посилили заходи "фільтрації", під час яких у людей вилучають телефони, а деяких вивозять у невідомому напрямку.

"У Борівському та Щедрищеве відбуваються масові обшуки. Тільки зі Смолянинового забрали близько 30 осіб. У спорожнілі будинки цього населеного пункту, а також Новоохтирки, заселяють мобілізованих росіян", — додали у військовій адміністрації, коментуючи ситуацію в окупованій Луганській області.

Зазначимо, що на початку жовтня у деокупованому Лимані Донецької області було виявлено масове поховання мирних мешканців. Громадянські у спілкуванні з журналістами розповіли, що у 50 могилах знаходяться рештки чоловіків та жінок, які вже неможливо впізнати.

Пізніше поліція поінформувала, що зі стихійних поховань у Лимані ексгумували тіла п'яти дітей. Наймолодша жертва вторгнення ЗС РФ народилася у 2021 році, а всі діти, чиї тіла виявили в могилах, загинули внаслідок осколкових поранень.