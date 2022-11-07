В Северодонецке выявили почти 400 тел погибших, похороненных во время оккупации, – ОВА

Россияне, как отмечают в администрации, начали эксгумировать тела из стихийных захоронений только в начале ноября.

Related video

В оккупированном Северодонецке выявили тела 396 человек, которые стали жертвами вторжения ВС РФ. Об этом информирует пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным ОВА, еще до конца мая украинские власти осуществляли в Северодонецке захоронение всех найденных погибших и умерших собственной смертью на кладбище возле Лесной Дачи.

После захвата населенного пункта, как отмечает военная администрация, в городе начали появляться стихийные кладбища, в которых хоронили жертв полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Оккупанты дождались ноября, пока земля замерзнет, и начали изымать из стихийных захоронений на территории Северодонецкой громады остатки жертв российской агрессии. Нашли тела 396 человек. Как хоронили людей после захвата города — видите сами", — продолжили в пресс-службе Луганской ОВА.

Ведомство отмечает, что россияне так и не восстановили в населенном пункте отопление. Жители Северодонецка рассчитывали перезимовать в соседних селах, однако с недавних времен выезжать из города стало опасно. Это, по данным ОВА, связано с тем, что ВС РФ усилили меры "фильтрации", в ходе которых у людей изымают телефоны, а некоторых — вывозят в неизвестном направлении.

"В Боровском и Щедрищево проходят массовые обыски. Только из Смолянинового забрали около 30 человек. В опустевшие дома этого населенного пункта, а также Новоахтырки, заселяют мобилизованных россиян", — добавили в военной администрации, комментируя ситуацию в оккупированной Луганской области.

Отметим, что в начале октября в деоккупированном Лимане Донецкой области было обнаружено массовое захоронение мирных жителей. Гражданские в общении с журналистами рассказали, что в 50 могилах находятся останки мужчин и женщин, которые уже невозможно опознать.

Позже полицейские проинформировали, что из стихийных захоронений в Лимане эксгумировали тела пяти детей. Самая младшая жертва вторжения ВС РФ родилась в 2021 году, а все дети, чьи тела обнаружили в могилах, погибли в результате осколочных ранений.