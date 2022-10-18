В Лимане из стихийных захоронений эксгумировали тела пяти детей (фото)

Самая младшая жертва родилась в 2021 году, а все дети, чьи тела обнаружили в могилах, погибли от осколочных ранений.

Related video

В деоккупированном Лимане Донецкой области правоохранители обнаружили тела детей в "стихийных" захоронениях. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Донетчины.

По данным правоохранителей, из захоронений были эксгумированы тела пятерых детей. Самая младшая жертва военной агрессии РФ 2021 года рождения.

В пресс-службе Нацполиции Донетчины уточняют, что все дети погибли от осколочных ранений, полученных в результате массированных обстрелов со стороны россиян.

"Полицейские достали из стихийных могил девочек 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, которые родились в 2011 и 2012 годах. Две маленькие девочки являются сестричками. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят. Две недели продолжаются следственные действия в Лимане — на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донбасса. Также правоохранители изымают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах", — говорится в сообщении ведомства.

После деоккупации в Краматорском районе, как отмечают правоохранители, из массовых захоронений были эксгумированы тела 131 мирного жителя и 35 бойцов Вооруженных сил Украины. В целом, на освобожденных территориях Донетчины обнаружено 45 "братских" могил — 33 в Святогорске и 12 в Лимане.

[ + – ] В Лимане из массовых захоронений эксгумировали тела 5 детей [ + – ] В Лимане из массовых захоронений эксгумировали тела 5 детей [ + – ] В Лимане из массовых захоронений эксгумировали тела 5 детей

Стоит отметить, что после деоккупации части Харьковской области правоохранители обнаружили тела 534 убитых мирных жителей и десятки пыточных, в которых ВС РФ издевались и убивали украинцев.

Также сообщалось, что после освобождения Лимана в городе обнаружили массовое захоронение местных жителей. В выявленных 50 могилах находятся останки мужчин и женщин, которые уже невозможно идентифицировать и опознать.