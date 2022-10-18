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В Лимане из стихийных захоронений эксгумировали тела пяти детей (фото)

Лиман массовые захоронения могилы жертвы дети
В Лимане из массовых захоронений эксгумировали тела 5 детей

Самая младшая жертва родилась в 2021 году, а все дети, чьи тела обнаружили в могилах, погибли от осколочных ранений.

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В деоккупированном Лимане Донецкой области правоохранители обнаружили тела детей в "стихийных" захоронениях. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Донетчины.

По данным правоохранителей, из захоронений были эксгумированы тела пятерых детей. Самая младшая жертва военной агрессии РФ 2021 года рождения.

В пресс-службе Нацполиции Донетчины уточняют, что все дети погибли от осколочных ранений, полученных в результате массированных обстрелов со стороны россиян.

"Полицейские достали из стихийных могил девочек 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, которые родились в 2011 и 2012 годах. Две маленькие девочки являются сестричками. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят. Две недели продолжаются следственные действия в Лимане — на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донбасса. Также правоохранители изымают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах", — говорится в сообщении ведомства.

После деоккупации в Краматорском районе, как отмечают правоохранители, из массовых захоронений были эксгумированы тела 131 мирного жителя и 35 бойцов Вооруженных сил Украины. В целом, на освобожденных территориях Донетчины обнаружено 45 "братских" могил — 33 в Святогорске и 12 в Лимане.

Лиман массовые захоронения могилы жертвы дети Fullscreen
В Лимане из массовых захоронений эксгумировали тела 5 детей
Лиман массовые захоронения могилы жертвы дети Fullscreen
В Лимане из массовых захоронений эксгумировали тела 5 детей
Лиман массовые захоронения могилы жертвы дети Fullscreen
В Лимане из массовых захоронений эксгумировали тела 5 детей
Лиман массовые захоронения могилы жертвы дети
Лиман массовые захоронения могилы жертвы дети
Лиман массовые захоронения могилы жертвы дети

Стоит отметить, что после деоккупации части Харьковской области правоохранители обнаружили тела 534 убитых мирных жителей и десятки пыточных, в которых ВС РФ издевались и убивали украинцев.

Также сообщалось, что после освобождения Лимана в городе обнаружили массовое захоронение местных жителей. В выявленных 50 могилах находятся останки мужчин и женщин, которые уже невозможно идентифицировать и опознать.