В освобожденной части Харьковщины найдены тела 534 убитых мирных жителей

Силовики также обнаружили 22 пыточные, в которых россияне издевались над пленными.

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Правоохранители на части Харьковской области, которая была освобождена в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины, выявили 534 тела убитых российскими войсками мирных жителей. Эту информацию в ходе брифинга подтвердил руководитель следственного управления ГУ Нацполиции в регионе Сергей Болвинов.

По его словам, в ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли тела 534 мирных жителей.

"226 женщин, 260 мужчин, 19 детей, у 13 из которых пол не установлен. Еще 29 человек — это останки, пол которых пока не установлен", — подчеркнул Болвинов в ходе брифинга.

По словам руководителя следственного управления Нацполиции, в эту цифру также включены тела людей, которые были выявлены и эксгумированы из братских могил в освобожденном Изюме. Кроме этого, на освобожденной части Харьковской области силовики обнаружили 22 пыточные, в которых российские военнослужащие издевались над украинцами.

Одна из таких тюрем, по словам Болвинова, была выявлена в деоккупированном селе Пески-Радьковские — на территории частного дома россияне обустроили себе штаб для проведения пыток.

Доказательства (издевательств над украинцами — ред.) — завязки, веревки, фаллоимитатор, куртки военных, похожих на ВСУ, лист бумаги с показаниями, телефон, противогаз, окурки, марля с веществом бурого цвета, 16 следов пальцев рук и пластиковый контейнер с зубами желтого и серого цвета", — подчеркнул Болвинов и добавил, что несколько свидетелей слышали, как из этого подвала доносились крики и автоматные очереди.

Напомним, полиция накануне информировала о выявлении новой пыточной ВС РФ в освобожденной части Харьковской области. По данным правоохранителей, оккупанты пытали людей с помощью противогаза и закапывали пленных заживо в землю.

Также сообщалось, что после деоккупации Харьковщины сотрудники СБУ разоблачили депутата от запрещенной ОПЗЖ, которая сотрудничала с россиянами, а также обеспечивала захватчиков топливом и урожаем.