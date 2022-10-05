СБУ задержала на Харьковщине депутата от ОПЗЖ, сотрудничавшую с оккупантами (видео)

Коллаборантка не только передавала россиянам сведения о местерасположении подразделений ВСУ, но и делались с ними топливом и урожаем.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании в освобожденной части Харьковщины депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая сотрудничала ВС РФ во время временной оккупации. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, коллаборантка добровольно сотрудничала с оккупационными российскими войсками. Местный депутат от запрещенной ОПЗЖ не только передавала ВС РФ информацию о месторасположении подразделений украинских Вооруженных сил, но и делилась с ними топливом и урожаем.

В СБУ утверждают, что задержанная является владельцем нескольких фермерских хозяйств на территории Шевченковской громады Харьковской области.

"Фермер договорилась с оккупантами об условиях ведения ею сельскохозяйственной деятельности: 70% собранного урожая она должна была отдавать представителям оккупационных властей. Позже оккупанты фактически позволили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с ВС РФ. Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого "союза производителей сельскохозяйственной продукции" и санкционировали взять под свое "внешнее управление" активы других хозяйств", — сказано в пресс-релизе силового ведомства.

Следователи также установили, что в августе депутат-коллаборант передала подразделениям ВС РФ 250 тонн семечек подсолнуха из прошлогоднего урожая, которые сразу же были вывезены на территорию страны-агрессора. Женщина, по данным СБУ, была задержана после деоккупации Шевченковской громады.

Депутату-коллаборанту предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса — "Пособничество стране-агрессору". В данный момент решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

[ + – ] СБУ задержала на Харьковщине депутата от ОПЗЖ, сотрудничавшую с оккупантами

Отметим, что ранее СБУ разоблачила и задержала в Николаевской области коллаборантов, которые хотели провести фейковый референдум.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила сотрудницу столичного ЦНАП, которая оправдывала вторжение России и убийства мирных украинцев.