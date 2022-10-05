Под Николаевом задержали организаторов псевдореферендума, — СБУ (фото)

Организатором "голосования" оказалась жительница Баштанского района. На данный момент она скрывается от правосудия на временно оккупированной территории.

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Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, которые занимались подготовкой и популяризацией фейкового референдума рф на временно оккупированной территории Николаевской области. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, двое из них получили уже подозрения, а организатору псевдоголосования, которая сейчас скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, сообщено о подозрении заочно.

Согласно данным СБУ, организатором "голосований" является жительница Баштанского района. Она добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области, оказывая помощь оккупантам в создании территориальных участков и составлении списков участников "голосования".

Фото: СБУ

Между тем ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях, разгоняя информацию о том, что население Николаевской области якобы поддерживает запланированный плебисцит.

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Всем организатором объявили подозрение ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационистская деятельность). Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 10 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили и задержали сотрудницу киевского Центра предоставления административных услуг (ЦНАП), которая призывала к государственному перевороту в Украине. По данным следствия, женщина создала в соцсетях фейковый аккаунт под псевдонимом "Алена Донская" и публиковала посты в поддержку действий оккупационных войск РФ.

В Минобороны 23 сентября сообщили, что им известно о лицах, которые сотрудничают с российскими оккупантами на временно оккупированных территориях Украины. Информация была получена оперативным путем, в том числе с помощью агентуры в органах власти и силовых структурах России.