Список коллаборантов: СБУ знает всех организаторов псевдореферендума

Для охраны псевдореферендумов оккупанты привлекли более 1 тысячи человек личного состава из Росгвардии, военной полиции ВС РФ и российской МЧС. Также известно о 390 лицах, которые согласились возглавить "избирательные комиссии".

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Главное управление разведки Минобороны Украины владеет полной информацией о лицах, которые сотрудничают с российскими оккупантами на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Facebook.

В установлении лиц, которые сотрудничают с россиянами задействованы сотрудники Службы безопасности Украины. По информации СБУ, силовикам удалось перехватить документы российских захватчиков, которые регламентируют организацию фейкового референдума рф на временно оккупированной территории Запорожья.

Согласно данным СБУ, к охране мероприятий псевдоголосования россияне привлекли более 1 тысячи человек личного состава из Росгвардии, военной полиции ВС РФ и российской МЧС. Им будут помогать коллаборанты, которые вошли в состав оккупационного "ГУ МВД по Запорожской области", а также охранники из частных охранных фирм.

Кроме того, в СБУ установили всех лиц, которые согласились возглавить "территориальные избирательные комиссии". По данным силовиков, известно о 390 пособников россиян, также известны их установочные данные и места пребывания.

Таким образом, ГУР МО обладает полным спектром задокументированной информации о лицах, которые сотрудничают с оккупантами с подробным перечнем "их заслуг перед Россией". Списки коллаборантов были подготовлены на основании информации, полученной оперативным путем, в том числе с помощью агентуры в органах власти и силовых структурах России.

"Военная разведка Украины предупреждает, что каждый из коллаборационистов будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", — подчеркнули в ГУР МО.

Напомним, оккупационные власти РФ начали так называемые референдумы о вхождении в состав России на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. "Голосование" продлится до 27 сентября.

Согласно информации от СБУ для участия в фейковом референдуме "администрация" Донецкой области планирует привлечь несовершеннолетних детей. Таким образом Россия пытается расширить "электоральную базу" для поддержки планов Кремля по аннексии восточных областей Украины.