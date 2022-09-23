Список колаборантів: СБУ знає всіх організаторів псевдореферендуму

Для охорони псевдореферендумів окупанти залучили понад 1 тисячу осіб особового складу з Росгвардії, військової поліції ЗС РФ та російської МНС. Також відомо про 390 осіб, які погодились очолити "виборчі комісії".

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Головне управління розвідки Міноборони України має повну інформацію про осіб, які співпрацюють із російськими окупантами на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє пресслужба ГУР у Facebook.

У встановленні осіб, які співпрацюють із росіянами, задіяні співробітники Служби безпеки України. За інформацією СБУ, силовикам вдалося перехопити документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму Росії на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

За даними СБУ, до охорони заходів псевдоголосування росіяни залучили понад 1 тисячу осіб особового складу з Росгвардії, військової поліції ЗС РФ та російської МНС. Їм допомагатимуть колаборанти, які увійшли до складу окупаційного "ГУ МВС у Запорізькій області", а також охоронці із приватних охоронних фірм.

Крім того, у СБУ встановили всіх осіб, які погодились очолити "територіальні виборчі комісії". За даними силовиків, відомо про 390 посібників росіян, також відомі їхні настановні дані та місця перебування.

Так, ГУР МО має повний спектр задокументованої інформації про осіб, які співпрацюють із окупантами з докладним переліком "їх заслуг перед Росією". Списки колаборантів були підготовлені на підставі інформації, отриманої оперативним шляхом, у тому числі за допомогою агентури в органах влади та силових структур Росії.

"Військова розвідка України попереджає, що кожен із колабораціоністів буде притягнутий до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", — наголосили в ГУР МО.

Нагадаємо, окупаційна влада РФ розпочала так звані референдуми про входження до складу Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. "Голосування" триватиме до 27 вересня.

Згідно з інформацією від СБУ для участі у фейковому референдумі "адміністрація" Донецької області планує залучити неповнолітніх дітей. Таким чином, Росія намагається розширити "електоральну базу" для підтримки планів Кремля з анексії східних областей України.