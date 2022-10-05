Під Миколаєвом затримали організаторів псевдореферендуму, — СБУ (фото)

Організатором "голосування" виявилася мешканка Баштанського району. Наразі вона ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території.

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Служба безпеки України викрила російських агентів, які займалися підготовкою та популяризацією фейкового референдуму Росії на тимчасово окупованій території Миколаївської області. Як повідомляє пресслужба силового відомства, двоє з них отримали вже підозри, а організатору псевдоголосування, яке нині ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території, повідомлено про підозру заочно.

За даними СБУ, організатором "голосувань" є мешканка Баштанського району. Вона добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму в Миколаївській області, надаючи допомогу окупантам у створенні територіальних дільниць та складанні списків учасників "голосування".

Фото: СБУ

Тим часом її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали розповсюджувати тему "референдуму" у соціальних мережах, розганяючи інформацію про те, що населення Миколаївської області нібито підтримує запланований плебісцит.

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Усім організатором оголосили підозру ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораціоністська діяльність). Санкції статті передбачають ув'язнення до 10 років.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ викрили та затримали співробітницю київського Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), яка закликала до державного перевороту в Україні. За даними слідства, жінка створила в соцмережах фейковий аккаунт під псевдонімом "Олена Донська" та публікувала пости на підтримку дій окупаційних військ РФ.

У Міноборони 23 вересня повідомили, що їм відомо про осіб, які співпрацюють із російськими окупантами на тимчасово окупованих територіях України. Інформація була отримана оперативним шляхом, зокрема за допомогою агентури в органах влади та силових структур Росії.