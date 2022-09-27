Співробітниця київського ЦНАП виправдовувала вторгнення ЗС РФ та вбивство українців, — СБУ (фото)

Колаборантка з псевдонімом "Олена Донська", якій висунули підозру за п'ятьма статтями, також закликала до державного перевороту в Україні.

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Служба безпеки повідомила про викриття і затримання співробітниці київського Центру надання адміністративних послуг, яка виправдовувала та підтримувала дії ЗС РФ в Україні. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Колаборанткою, за даними правоохоронців, виявилася чиновниця столичного ЦНАП, яка після повномасштабного вторгнення ЗС РФ створила у соцмережах фейковий обліковий запис для підтримки дій окупаційних військ.

Свої дописи підозрювана публікувала під псевдонімом "Олена Донська". Як зазначають в СБУ, колаборантка, окрім виправдання військової агресії Росії та обстрілів мирних міст, також закликала до захоплення влади в Україні.

"Інформаційні приводи вона брала з пропагандистських ресурсів РФ. На інтернет-сторінці агітаторки силовики зафіксували 25 епізодів, які, на думку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, створюють загрозу державній безпеці України", — йдеться у повідомленні пресцентру.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку з гаджетами, за допомогою якої колаборантка публікувала деструктивні матеріали. Наразі затриманій пред'явлено підозру одразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 109 — Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

ч. 2 ст. 110 — Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України;

ч. 1. ст. 161 — Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

ч. 1. ст. 436-1 — Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та нацистського тоталітарних режимів;

ч. 3 ст. 436-2 — Виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Столична Нацполіція підтвердила затримання співробітниці столичного ЦНАП та зазначила, що в підозрюваної вилучили майже 180 тисяч рублів, $3 330 та 865 євро. Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вина затриманої буде доведена Фемідою, їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

[ + – ] СБУ викрила співробітницю столичного ЦНАП, яка підтримувала вторгнення ЗС РФ

Нагадаємо, СБУ затримала в Одеській області навідника ЗС РФ, який коригував атаки з використанням дронів-камікадзе.

Також повідомлялося, що СБУ викрила громадянина Росії, який під час повномасштабного вторгнення вбив місцевого мешканця Київської області.