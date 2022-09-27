Сотрудница киевского ЦНАП оправдывала вторжение ВС РФ и убийство украинцев, — СБУ (фото)

Коллаборантка с псевдонимом "Алена Донская", которой предъявили подозрение по пяти статьям, также призывала к государственному перевороту в Украине.

Related video

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании сотрудницы киевского Центра предоставления административных услуг, которая оправдывала и поддерживала действия ВС РФ в Украине. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Коллаборантом, по данным правоохранителей, оказалась чиновница столичного ЦПАУ, которая после полномасштабного вторжения ВС РФ создала в соцсетях фейковый аккаунт для поддержки действий оккупационных войск.

Свои посты подозреваемая публиковала под псевдонимом "Алена Донская". Как отмечают в СБУ, коллаборант, помимо оправдывания военной агрессии России и обстрелов мирных городов, также призывала к захвату власти в Украине.

"Информационные поводы она брала из пропагандистских ресурсов РФ. На интернет-странице агитаторки силовики зафиксировали 25 эпизодов, которые, по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, создают угрозу государственной безопасности Украины", — говорится в сообщении пресс-центра.

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с гаджетами, с помощью которой коллаборантка публиковала деструктивные материалы. В данный момент задержанной предъявлено подозрение сразу по пяти статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 109 — Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

ч. 2 ст. 110 — Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 1. ст. 161 — Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

ч. 1. ст. 436-1 — Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов;

ч. 3 ст. 436-2 — Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Столичная Нацполиция подтвердила задержание сотрудницы столичного ЦПАУ и отметила, что у подозреваемой изъяли почти 180 тысяч рублей, $3330 и 865 евро. Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина задержанной будет доказана Фемидой — ей грозит до 10 лет лишения свободы.

[ + – ] СБУ разоблачила сотрудницу столичного ЦПАУ, которая поддерживала вторжение ВС РФ

Напомним, СБУ задержала в Одесской области наводчика ВС РФ, который корректировал атаки с использованием дронов-камикадзе.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила гражданина России, который в ходе полномасштабного вторжения убил местного жителя Киевской области.