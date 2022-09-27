В Одесской области задержан наводчик на цели для ударов дронами-камикадзе, — СБУ (фото)

Российский агент разведывал места дислокации украинских войск и устанавливал точные координаты объектов тепло- и энергоснабжения.

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Служба безопасности Украины заявила о задержании российского агента, который наводил дроны-камикадзе и крылатые ракеты россиян на цели, расположенные юге Одесской области.

Задержанного интересовали места дислокации и перемещение Сил обороны Украины на юге страны, а также места базирования силовых структур, количество личного состава и военной техники. Агент также устанавливал координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

Полученную информацию российские оккупанты намеревались использовать для подготовки диверсий и ударов с воздуха.

Следствие установило, что спецслужбы России завербовали жителя поселка Рени Одесской области уже после начала февральского вторжения в Украину. Разведданные он передавал заказчикам через анонимный телеграм-канал, в виде "фотоотчета" и пометок на электронной карте с подробным описанием "наблюдений". Его задержали во время передачи в Россию очередной "порции" закрытых сведений.

Напомним, вечером 26 сентября российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе. Ударные дроны россияне использовали и 25 сентября, когда дроны-камикадзе атаковали Одесскую область. Вражеские беспилотники попали в административное здание в центре Одессы, а еще один БПЛА был уничтожен средствами ПВО. В Одесской области после атаки дронов-камикадзе власти решили провести эвакуацию мирного населения.