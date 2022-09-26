Оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе: в городе прогремели взрывы (видео)

В регионе, как заверяет Оперативное командование "Юг", для уничтожения вражеских беспилотников работают системы ПВО.

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В понедельник вечером, 26 сентября, в Одессе прогремело несколько взрывов после того, как дроны-камикадзе осуществили атаку на областной центр. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает Фокус.

По данным социальных сетей, первый взрыв прогремел за несколько минут до объявления воздушной тревоги в Одесской области.

После того, как в регионе включилась сирена, местные жители услышали еще несколько хлопков. Через несколько минут Telegram-канал "Одесса INFO" сообщил об уничтожении дрона-камикадзе в небе над областным центром.

Сообщество "Monitor", которое специализируется на отслеживании действий вражеской авиации, подтверждает, что воздушная тревога в регионе включилась через несколько минут после первого взрыва.

"Вероятность запуска ракет/БПЛА из акватории Азовского моря/Крыма. Еще дроны. Направление на Одессу дрон-камикадзе "Шахид-136", — говорилось в сообщении Telegram-канала.

Сообщество также сообщило, что система противовоздушной обороны Украина уничтожила как минимум один дрон-камикадзе над Черным морем, однако другие вражеские беспилотники продолжали оставаться в украинском воздушном пространстве.

На момент публикации материала пресс-служба Одесской областной военно-гражданской администрации не комментировала информацию об очередной атаке дронов-камикадзе.

Журналисты "Суспільного", в свою очередь, ссылаясь на коментарий Оперативного командования "Юг", сообщают, что в регионе работают системы ПВО.

[ + – ] Оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed-131

Напомним, 25 сентября российские войска, используя дроны-камикадзе, атаковали Одесскую область. Вражеские беспилотники попали в административное здание в центре Одессы, а еще один БПЛА был уничтожен средствами ПВО. В Одесской области после атаки дронов-камикадзе власти решили провести эвакуацию мирного населения.

Также сообщалось, что дрон-камикадзе Shahed-131, разработанный Иранской Республикой, укомплектован американскими процессорами.