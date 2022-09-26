Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе: у місті прогриміли вибухи (відео)

У регіоні, як запевняє Оперативне командування "Південь", для знищення ворожих безпілотників працюють системи ППО.

Related video

У понеділок увечері, 26 вересня, в Одесі пролунало кілька вибухів після того, як дрони-камікадзе здійснили атаку на обласний центр. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає Фокус.

За даними соціальних мереж, перший вибух пролунав за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги на Одещині.

Після того, як у регіоні увімкнулась сирена, місцеві жителі почули ще кілька вибухів. За кілька хвилин Telegram-канал "Одеса INFO" повідомив про знищення дрона-камікадзе у небі над обласним центром.

Спільнота "Monitor", яка спеціалізується на відслідковуванні дій ворожої авіації, підтверджує, що повітряна тривога в регіоні увімкнулась за кілька хвилин після першого вибуху.

"Ймовірність запуску ракет/БПЛА з акваторії Азовського моря/Криму. Ще дрони. Напрям на Одесу дрон-камікадзе "Шахид-136", — йшлося у повідомленні Telegram-каналу.

Спільнота також повідомила, що система протиповітряної оборони Україна знищила як мінімум один дрон-камікадзе над Чорним морем, проте інші ворожі безпілотники залишалися в українському повітряному просторі.

На момент публікації матеріалу пресслужба Одеської обласної військово-цивільної адміністрації не коментувала інформацію про чергову атаку дронів-камікадзе.

Журналісти "Суспільного", зі свого боку, посилаючись на коментар Оперативного командування "Південь", повідомляють, що в регіоні працюють системи ППО.

[ + – ] Окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе Shahed-131

Нагадаємо, 25 вересня російські війська, використовуючи дрони-камікадзе, атакували Одеську область. Ворожі безпілотники поцілили в адміністративну будівлю у центрі Одеси, а ще один БПЛА був знищений засобами ППО. В Одеській області після атаки дронів-камікадзе влада вирішила провести евакуацію мирного населення.

Також повідомлялося, що дрон-камікадзе Shahed-131, розроблений Іранською Республікою, укомплектований американськими процесорами.