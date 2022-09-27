На Одещині затримали навідника на цілі для ударів дронами-камікадзе, — СБУ (фото)

Російський агент розвідував місця дислокації українських військ і встановлював точні координати об'єктів тепло- й енергопостачання.

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Служба безпеки України заявила про затримання російського агента, який наводив дрони-камікадзе та крилаті ракети росіян на цілі, розташовані на півдні Одеської області.

Затриманого цікавили місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні країни, а також місця базування силових структур, кількість особового складу й військової техніки. Агент також встановлював координати блокпостів і об'єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- й енергопостачання.

Отриману інформацію російські окупанти мали намір використати для підготовки диверсій і ударів із повітря.

Слідство встановило, що спецслужби Росії завербували мешканця селища Рені на Одещині вже після початку лютневого вторгнення в Україну. Розвіддані він передавав замовникам через анонімний телеграм-канал у вигляді "фотозвіту" й позначок на електронній карті з докладним описом "спостережень". Його затримали під час передачі в Росію чергової "порції" закритих відомостей.

Нагадаємо, увечері 26 вересня російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе. Ударні дрони росіяни використали й 25 вересня, коли дрони-камікадзе атакували Одеську область. Ворожі безпілотники поцілили в адміністративну будівлю в центрі Одеси, а ще один БПЛА був знищений засобами ППО. В Одеській області після атаки дронів-камікадзе влада вирішила провести евакуацію мирного населення.