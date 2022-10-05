СБУ затримала на Харківщині депутатку від ОПЗЖ, яка співпрацювала з окупантами (відео)

Колаборантка не лише передавала росіянам відомості про розташування підрозділів ЗСУ, а й ділилась з ними паливом та врожаєм.

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Служба безпеки повідомила про викриття та затримання у звільненій частині Харківщини депутатки від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя", яка співпрацювала ЗС РФ під час тимчасової окупації. Про це повідомляє прес-центр відомства.

За даними правоохоронців, колаборантка добровільно співпрацювала із окупаційними російськими військами. Місцевий депутат від забороненої ОПЗЖ не лише передавала ЗС РФ інформацію про розташування підрозділів українських Збройних сил, а й ділилася з ними паливом та врожаєм.

У СБУ стверджують, що затримана є власницею кількох фермерських господарств на території Шевченківської громади на Харківщині.

"Фермерка домовилася з окупантами про умови ведення нею сільськогосподарської діяльності: 70% зібраного врожаю вона повинна була віддавати представникам окупаційної влади. Пізніше окупанти фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя та техніку інших агропідприємств, власники яких не пішли на співпрацю з ЗС РФ. Загарбники призначили її на посаду керівника так званого "союзу виробників сільськогосподарської продукції" та санкціонували взяти під своє "зовнішнє управління" активи інших господарств", — сказано в прес-релізі силового відомства.

Слідчі також встановили, що в серпні депутатка-колаборантка передала підрозділам ЗС РФ 250 тонн соняшникового насіння з торішнього врожаю, які відразу ж були вивезені на територію країни-агресора. Жінку, за даними СБУ, було затримано після деокупації Шевченківської громади.

Депутатці-колаборантці пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу — "Допомога країні-агресору". На даний момент вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

[ + – ] СБУ затримала на Харківщині депутата від ОПЗЖ, яка співпрацювала з окупантами

Зазначимо, що раніше СБУ викрила та затримала у Миколаївській області колаборантів, які хотіли провести фейковий референдум.

Також повідомлялося, що СБУ викрила співробітницю столичного ЦНАП, яка виправдовувала вторгнення Росії та вбивства мирних українців.