Російська армія зробила Сєвєродонецьк тиловою базою, — мер (відео)

За словами мера міста Олександра Стрюка, ціни на продукти в магазинах у два-три рази вищі, ніж в інших окупованих містах. Також спостерігаються проблеми з медичною допомогою через відсутність кваліфікованих кадрів.

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В окупованому військами РФ Сєвєродонецьку Луганської області продовжує зростати кількість військових армії РФ. Про це повідомив голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі espreso.tv.

"Якщо говорити про Сєвєродонецьк, місто для орків залишається тиловим. Населення фіксує збільшення кількості російських військових. Місто стало такою тиловою базою, на яку орієнтуються навколишні міста й території. Населення з Рубіжного та Кремінної частково переселяють до Сєвєродонецька як у більш-менш безпечне місто", — заявив Стрюк.

За словами голови Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації, у місті, яке понад 8 років розвивалося як обласний центр і в якому проживає близько 10 тисяч осіб, зараз спостерігається катастрофічна гуманітарна ситуація.

Постачання товарів першої необхідності перебуває на критично низькому рівні, ціни на продукти в магазинах міста у два-три рази вищі, ніж навіть в інших тимчасово окупованих територіях.

Олександр Стрюк про ситуацію в Сєвєродонецьку — 14 березня 2023

Стрюк наголосив на зниження рівня медицини в окупованому місті, оскільки окупантам не вистачає кваліфікованих кадрів і ніхто не хоче з ними співпрацювати.

"З медициною досить складна ситуація, оскільки лікарів, які погодилися працювати на окупаційну владу, залишилося в місті мало. До того ж це, в основному, пенсіонери. Є випадки, коли лікуванням займається лікар віком понад вісімдесят років. Про надання медичної допомоги в повному обсязі йдеться не йдеться — це щось на рівні фельдшерської ради", — наголосив він.

Нагадаємо, у червні 2022 року, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупований військами РФ Сєвєродонецьк зруйнований на 90%, 80% житлових будинків доведеться зносити згодом.

У листопаді минулого року в Сєвєродонецьку на стихійних кладовищах було знайдено тіла 396 осіб, які стали жертвами вторгнення ЗС РФ і були поховані вже під час окупації.