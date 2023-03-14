Российская армия сделала Северодонецк тыловой базой, - мэр (видео)

По словам мэра города Александра Стрюка, цены на продукты в магазинах в два-три раза выше, чем в других оккупированных городах. Также наблюдаются проблемы с медицинской помощью из-за отсутствия квалифицированных кадров.

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В оккупированном войсками РФ Северодонецке Луганской области продолжает увеличиваться количество военных армии РФ. Об этом сообщил глава Северодонецка Александр Стрюк в эфире espreso.tv.

"Если говорить о Северодонецке, город для орков остается тыловым. Населением фиксируется увеличение количества российских военных. Город стал такой тыловой базой, на которую ориентируются окружающие города и территории. Население из Рубежного и Кременной частично переселяют в Северодонецк как в более-менее безопасный город", — заявил Стрюк.

По словам главы Северодонецкой военно-гражданской администрации, в городе, который более 8 лет развивался как областной центр, и в котором проживает около 10 тысяч человек, сейчас наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация.

Поставки товаров первой необходимости находятся на критически низком уровне, цены на продукты в магазинах города в два-три раза выше, чем даже в других временно оккупированных территориях.

Александр Стрюк о ситуации в Северодонецке – 14 марта 2023

Стрюк отметил снижение уровня медицины в оккупированном городе, поскольку оккупантам не хватает квалифицированных кадров и никто не хочет с ними сотрудничать.

"С медициной достаточно сложная ситуация, поскольку врачей, которые согласились работать на оккупационную власть осталось в городе мало. Причем это, в основном, пенсионеры. Есть случаи, когда лечением занимается врач в возрасте более восьмидесяти лет. Об оказании медицинской помощи в полном объеме речь не идет – это что-то на уровне фельдшерского совета", — подчеркнул он.

Напомним, в июне 2022, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупированный войсками РФ Северодонецк разрушен на 90%, 80% жилых домов придется сносить впоследствии.

В ноябре прошлого года в Северодонецке на стихийных кладбищах были найдены тела 396 человек, которые стали жертвами вторжения ВС РФ и были похоронены уже во время оккупации.