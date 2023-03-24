"Главная достопримечательность": блогерша из РФ позировала на руинах Северодонецка (фото)

Ангелина Латыпова утверждает, что посетила Северодонецк, Алчевск и Луганск, где якобы общалась с местными жителями и "снимала городские пейзажи".

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Российская блогерша устроила фотосессию на территории временно оккупированного Северодонецка Луганской области на фоне обгоревших жилых домов. Об этом стало известно из ее страницы в Instagram.

Девушка утверждает, что провела в полуразрушенном населенном пункте несколько дней. В своих социальных сетях она публикует снимки пострадавшего от вторжения ВС РФ города и распространяет российскую пропаганду.

"На видео – главная достопримечательность города – сгоревший украинский танк, застрявший в арке жилого дома", — говорится в подписи к одному из снимков.

Ангелина Латыпова в Северодонецке

В своем Telegram-канале россиянка также упоминает о том, что кроме Северодонецка посетила Алчевск и Луганск, где якобы общалась с местными жителями и "снимала городские пейзажи".

Сама девушка называет себя фотографом и утверждает, что отправилась в Луганскую область в качестве корреспондента.

Россиянка фотографирует руины Северодонецка

По данным издания "Реальная газета", россиянку зовут Ангелина Латыпова и она приехала в оккупированные украинские города из Москвы.

Напомним, что согласно заявлению главы Северодонецка Александра Стрюка от 14 марта, российские оккупанты превратили город в свою тыловую военную базу. По его словам, в Северодонецк продолжают прибывать военнослужащие ВС РФ.

В ноябре прошлого года пресс-служба Луганской ОВА также сообщала, что на территории временно оккупированного Северодонецка были найдены тела 396 людей, погибших из-за военной агрессии Российской Федерации.

Мы также писали о том, что 19 марта стало известно о визите Владимира Путина в оккупированный Мариуполь. Российские пропагандисты показали кадры со встречи российского президента с "местными" жителями города.