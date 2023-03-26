Росія почала регулярно отримувати невеликі партії безпілотників Shahed, — британська розвідка

Тепер ЗС РФ, ймовірно, запускають БПЛА Shahed з двох напрямків, що дає можливість охоплювати більшу частину України своїми ударами.

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У новому звіті британської розвідки від 26 березня 2023 року, який розміщений у Twitter, йдеться про те, що Росія почала регулярно отримувати невелику партію безпілотників Shahed. Тепер ЗС РФ, ймовірно, запускають БПЛА Shahed з двох напрямків: з Краснодарського краю Росії та з Брянської області.

У звіті британської розвідки сказано, що з початку березня цього року ЗС РФ ймовірно запустили для завдання ударів по Україні не менше 71 іранського дрону Shahed односторонньої дії.

Аналітики з Міністерства оборони Великобританії вказують на те, що ці удари були завдані після паузи тривалістю 2 тижні наприкінці лютого.

Експерти припускають, що, швидше за все, Росія почала поповнювати свої запаси іранських дронів, завдяки регулярному надходженню цих БПЛА в невеликій кількості.

У звіті британської розвідки сказано, що зараз ЗС РФ, ймовірно, запускають БПЛА Shahed з двох напрямків: з Краснодарського краю Росії на сході та з Брянської області на північному сході.

Таким чином, як вважають аналітики, тепер ЗС РФ можуть охоплювати велику територію України для завдання ударів і скорочують час польоту дронів до цілей на півночі нашої країни. Експерти припускають, що таким чином росіяни намагаються спровокувати більший розподіл українських систем ППО.

Нагадуємо, що згідно з повідомленнями у ЗМІ, Україна готує зброю, яка змінить "правила війни". За словами журналістів, дрони-камікадзе будуть у центрі уваги у 2023 році. Але можливості ЗСУ поки що обмежені, якщо порівнювати з іранськими дронами Shahed-136, які використовують ЗС РФ.

Нагадуємо, що у коментарі телеканалу ICTV воєннослужбовець ЗСУ із позивним "Балу" розповів про особливості літального апарату українського виробництва під назвою "Кажан", які знищують російські війська з повітря.