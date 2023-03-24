В России заявляют, что создали особый "Щит": он скрывает солдат от тепловизоров

Разработчики обещают, что под их "Щитом" дроны ВСУ с тепловизорами не обнаружат солдат РФ

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Российская компания "Армакс" заявляет, что ее специалисты разработали систему "Щит", способную скрывать любые тепловые объекты от тепловизионного обнаружения, сообщает агентство ТАСС. По мнению разработчиков, их система очень пригодится армии РФ, которая несет значительные потери от атак украинских дронов.

Суть системы, по сообщению агентства, сводится к особой линзе-обманке. На объекты можно нанести специальное покрытие, на которое проецируется окружающая местность.

"Дрон с тепловизором летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объект. Человек выходит из-под "Щита" — дрон его обнаруживает", — заявил журналистам генеральный директор "Армакс" Михаил Закроев.

В "Армакс" хвастают, что их разработке нипочем даже разведка из космоса Фото: Иллюстративное фото

Правда, некоторые критики поставили под сомнение эту систему, поскольку никак не могут понять, как связаны между собой проецируемое на пленку изображение с блокировкой теплового излучения. Ведь изображение является видимым спектром волн, а тепловое излучение невидимо ни человеку, ни дрону без тепловизора.

В компании заявляют, что уже провели тестовые испытания своей технологии и она успешно прошла все тесты, не дав обнаружить тепловизору тепловые объекты, расположенные под "Щитом". Кроме того, в "Армакс" хвастают, что их разработке нипочем даже разведка из космоса – спутники с самым современным оборудованием тоже не смогут пробиться под "Щит".

Разработчики планируют в ближайшее время обратиться со своим изобретением в Минобороны РФ, намекая, что их проектом уже заинтересовались за пределами России.

Ранее Фокус писал, что в РФ "изобрели" дроны за $52 тыс. против танков Leopard. В Украине такие стоят $500.