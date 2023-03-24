У Росії заявляють, що створили особливий "Щит": він приховує солдатів від тепловізорів

Розробники обіцяють, що під їхнім "Щитом" дрони ЗСУ з тепловізорами не виявлять солдатів РФ

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Російська компанія "Армакс" заявляє, що її фахівці розробили систему "Щит", яка здатна приховувати будь-які теплові об'єкти від тепловізійного виявлення, повідомляє агентство ТАСС. На думку розробників, їхня система дуже стане в нагоді армії РФ, яка зазнає значних втрат від атак українських дронів.

Суть системи, за повідомленням агентства, зводиться до особливої обманки. На об'єкти можна нанести спеціальне покриття, на яке проєктується навколишня місцевість.

"Дрон із тепловізором летить, бачить землю, знає, де знаходиться людина, літає навколо, але не бачить об'єкт. Людина виходить з-під "Щита" — дрон її виявляє", — заявив журналістам генеральний директор "Армакс" Михайло Закроєв.

В "Армакс" хваляться, що їх розробці навітьне по зубах розвідка з космосу Фото: Иллюстративное фото

Щоправда, деякі критики поставили під сумнів цю систему, оскільки ніяк не можуть зрозуміти, як пов'язані між собою зображення, що проєктуються на плівку, з блокуванням теплового випромінювання. Адже зображення є видимим спектром хвиль, а теплове випромінювання невидимо ні людині, ні дрону без тепловізора.

У компанії заявляють, що вже провели тестові випробування своєї технології, і вона успішно пройшла всі тести, не давши виявити тепловізору теплові об'єкти, розташовані під "Щитом". Крім того, в "Армакс" хваляться, що їхній розробці навіть не по зубах розвідка з космосу — супутники з найсучаснішим обладнанням теж не зможуть пробитися під "Щит".

Розробники планують найближчим часом звернутися зі своїм винаходом до Міноборони РФ, натякаючи, що їхнім проєктом уже зацікавились за межами Росії.

Раніше Фокус писав, що в РФ "винайшли" дрони за $52 тис. проти танків Leopard. В Україні такі коштують $500.