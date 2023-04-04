Бойцы 66-й бригады ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" (видео)

Количество потерянных танков для оккупантов уже перевалило за десять. Всего в армии оккупанта было до 100 Т-90М "Прорыв".

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Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает пресс-служба военного формирования.

"Продолжаем уничтожать технику оккупанта", — подписали видео с уничтожением российской бронетехники.

На кадрах видно, как беспилотник снимает с высоты танк ВС РФ. В какой-то момент по нему прилетает один, а затем и другой выстрел. У вражеского "Прорыва" не отрывает башни, однако видно, что от удара его по меньшей мере сильно повредили, если не уничтожили полностью.

Согласно данным проекта Oryx, российские войска потеряли уже 17 танков Т-90М "Прорыв". Из них два стали трофеями для ВСУ, а остальные были уничтожены или повреждены. Стоит отметить, что авторы ресурса добавляют в список только попавшие на фото или видео образцы вооружения, поэтому список не отражает полной картины потерь.

Т-90М "Прорыв" — это последняя модификация танка Т-90, являющегося глубокой модернизацией Т-72. В РФ заявляли, что "Прорыв" имеет новую защищенную башню, новую динамическую защиту "Реликт", а также ряд других улучшений. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на вооруженных в российской армии было около 100 танков версии "Прорыв".

Напомним, 24 марта ВСУ уничтожили Т-90М "Прорыв" и БМП с оккупантами во время эвакуации танка с поля боя.

16 марта в ВСУ показали результаты анализа трофейного танка Т-90М "Прорыв". Был сделан вывод, что это провал.