"Провал, а не прорыв": в ВСУ проанализировали трофейный российский танк Т-90М (видео)

В Центре исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники отмечают, что самый технологичный танк РФ оказывается идентичным советскому Т-72Б. Распиаренные комплексы защиты и управления или остались такими же, или только выдаются российскими, а по факту являются западными.

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Украинский Центр исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники провели анализ трофейных танков Т-90М "Прорыв" и оказалось, что за оберткой российской пропаганды стоит все тот же Т-72. Об этом заявил представитель Центра старший лейтенант Андрей Рудик в ходе брифинга "Танк Т-90М — провал вместо прорыва".

В ходе анализа трофейного танка, который был захвачен ВСУ в сентябре 2023 года, исследователям удалось установить, что по сути Т-90М "Прорыв" — это старый танк Т-72Б с несколькими конструкторскими решениями. Они были украдены из западной техники или же закуплены на Западе, но выдаются российским.

Указывается, что двигатель В-92С2Ф — это походная от двигателя В-2 образца 1937 года Т-34. А поэтому он морально устарел. Это свидетельствует о невозможности создания более современного оборудования. В Центре исследования трофейного и перспективного вооружения отмечают, что в украинских степях мощность двигателя падает на 30%.

В РФ заявляли, что они установили иной механизм автомата заряжания и расположили боекомплект в задней части башни, чтобы обезопасить экипаж. После анализа украинские инженеры пришли к выводу, что механизм остался от Т-72 без изменений, но боеприпасы действительно разместили отдельно. Вышло так, что чтобы дозарядить боеприпасы нужно выходить из танка и доставать снаряды из отдельной ячейки. А значит необходимо покидать поле боя.

Двигатели в советском Т-34 и Т-90М

Также отмечается, что по своей сути комплекс динамической защиты "Реликт" — это копия советского "Контакта". Единственное решение конструкторов по бронированию — дополнительное наращивание брони, из-за чего ухудшились показатели проходимости. Кроме этого, заявленный комплекс активной защиты, как утверждает Рудик, отсутствовал в машине. ВСУ уничтожили первый Т-90М из шведского гранатомета Carl Gustav. Это разрушило миф о непобедимости танков, подчеркнул спикер.

Элементы оптики и электроники Т-90М

Электроника Т-90М "Прорыв" практически не имеет маркировки.

"Россия не только не изготавливает своей электроники, но и пытается скрыть происхождение ее отдельных составляющих. Иногда ситуация доходит до абсурда. Россия пытается выдать их за собственную разработку. Распиаренная система управления огнем "Калина" из российского имеет только маркировку", — заявил представитель Центра.

Из-за западных санкций ресурс электроники в Т-90М стал намного меньше. Оккупанты используют электронику из бытовой техники. Также предприятие не способно производить танки в серийном количестве. Их изготавливают поштучно, последняя партия составила 10 танков.

Радиосвязь на Т-90М также оказалась плохой. Когда инженеры разобрали приборы, то стало понятно, что это советские радиостанции, которые уже успели поржаветь.

По итогу в Центре заявили, что Т-90М "Прорыв" оказался танком для парадов и "потешных биатлоновых соревнований". А по некоторым показателям украинский "Булат" даже превосходит российский танк.

Напомним, 22 февраля ВСУ уничтожили 12 танк Т-90М "Прорыв" в лесах Кременной. От взрыва у танка загорелся боекомплект.

18 января в Forbes писали, что российские войска продолжают бросать танки в бой без прикрытия пехоты, поэтому они теряют дорогостоящие Т-90М "Прорыв".