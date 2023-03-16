"Провал, а не прорив": у ЗСУ проаналізували трофейний російський танк Т-90М (відео)

У Центрі дослідження трофейного та перспективного озброєння і військової техніки зазначають, що найтехнологічніший танк РФ виявляється ідентичним до радянського Т-72Б. Розпіарені комплекси захисту й управління або залишилися такими ж, або лише видаються російськими, а фактично є західними.

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Український Центр дослідження трофейного та перспективного озброєння і військової техніки провели аналіз трофейних танків Т-90М "Прорив", і виявилося, що за обгорткою російської пропаганди стоїть той самий Т-72. Про це заявив представник Центру старший лейтенант Андрій Рудик під час брифінгу "Танк Т-90М — провал замість прориву".

У ході аналізу трофейного танка, захопленого ЗСУ у вересні 2023 року, дослідникам вдалося встановити, що по суті Т-90М "Прорив" — це старий танк Т-72Б з кількома конструкторськими рішеннями. Вони були вкрадені із західної техніки або закуплені на Заході, але видаються російським.

Вказується, що двигун В-92С2Ф — це похідна від двигуна В-2 зразка 1937 року Т-34, а тому він морально застарів. Це свідчить про неможливість створення сучаснішого устаткування. У Центрі дослідження трофейного та перспективного озброєння зазначають, що в українських степах потужність двигуна падає на 30%.

У РФ заявляли, що вони встановили інший механізм автомата заряджання та розташували боєкомплект у задній частині башти, щоб убезпечити екіпаж. Після аналізу українські інженери дійшли висновку, що механізм залишився від Т-72 без змін, але боєприпаси справді розмістили окремо. Вийшло так, щоб дозарядити боєприпаси, потрібно виходити з танка й діставати снаряди з окремого ніші. А отже, необхідно залишати поле бою.

Двигуни в радянському Т-34 й Т-90М

Також наголошується, що за своєю суттю комплекс динамічного захисту "Релікта" — це копія радянського "Контакту". Єдине рішення конструкторів із бронювання — додаткове нарощування броні, через що погіршилися показники прохідності. Крім того, заявлений комплекс активного захисту, як стверджує Рудик, був відсутній у машині. ЗСУ знищили перший Т-90М зі шведського гранатомета Carl Gustav. Це зруйнувало міф про непереможність танків, наголосив спікер.

Елементи оптики й електроніки Т-90М

Електроніка Т-90М "Прорив" практично не має маркування.

"Росія не лише не виготовляє своєї електроніки, а й намагається приховати походження її окремих складових. Іноді ситуація доходить до абсурду. Росія намагається видати їх за власну розробку. Розпіарена система управління вогнем "Калина" з російського має лише маркування", — заявив представник Центру.

Через західні санкції ресурс електроніки в Т-90М став набагато меншим. Окупанти використовують електроніку з побутової техніки. Також підприємство не здатне виробляти танки в серійній кількості. Їх виготовляють поштучно, остання партія становила 10 танків.

Радіозв'язок на Т-90М також виявився поганим. Коли інженери розібрали прилади, стало зрозуміло, що це радянські радіостанції, які вже встигли поржавіти.

За підсумками в Центрі заявили, що Т-90М "Прорив" виявився танком для парадів і "потішних біатлонових змагань". А за деякими показниками український "Булат" перевершує навіть російський танк.

Нагадаємо, 22 лютого ЗСУ знищили 12 танк Т-90М "Прорив" у лісах Кремінної. Від вибуху в танка спалахнув боєкомплект.

18 січня у Forbes писали, що російські війська продовжують кидати танки в бій без прикриття піхоти, тому вони втрачають дорогі Т-90М "Прорив".