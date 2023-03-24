ВСУ уничтожили передовой Т-90М "Прорыв" и БМП с оккупантами во время эвакуации (видео)

Российские солдаты пытались вывести Т-90М из зоны боевых действий с помощью бронированной боевой машины.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дали возможности российским оккупантам забрать подбитую технику. Видео 24 марта опубликовали Telegram-каналы, передает Фокус.

На улице одного из оккупированных населенных пунктов захватчики решили применить ремонтный тягач, чтобы эвакуировать подбитый Т-90М без гусеницы. Украинские защитники этого не разрешили сделать. Они вывели из строя современный российский танк и уничтожили боевую бронированную машину оккупантов.

Место локации, где произошло уничтожение вражеской техники, не указано. Очевидно, что оккупанты остались без поддержки важной современной единицы бронетехники.

Т-90М "Прорыв" создан в начале 2010-х годов. Минобороны РФ заключило три контракта на танки Т-90М суммарным объемом более 160 единиц. Первые два договора на поставку 60 машин, из которых 10 новых и 50 модернизированных по Т-90 ранних модификаций. Реальное количество производимой техники может не превышать сотни. Танк, хоть и считается самым современным в армии РФ, но получил целый ряд концептуальных проблем, поскольку является лишь очередной модернизацией Т-72. Техника имеет критические недостатки, возникшие из-за низкого качества компонентов.

Фокус сообщал, как в Донецкой области 23 марта ВСУ уничтожили "Зоопарк". Радиолокационный комплекс постоянно менял место дислокации, но впоследствии был обнаружен. Аэроразведка передала координаты размещения контрбатарейного комплекса одному из подразделений сил обороны, бойцы которого нанесли по нему огневое поражение.

В ВСУ 22 марта показали, как на южном направлении уничтожили российский ЗРК "Стрела-10". Технику российские захватчики пытались тщательно спрятать, но ее обнаружили при разведке украинские операторы одного из подразделений. Позиции россиян были тщательно замаскированы. Бойцы ВСУ использовали дроны "со скидками" и уничтожили технику армии РФ.