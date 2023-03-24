ЗСУ знищили передовий Т-90М "Прорив" та БМП з окупантами під час евакуації (відео)

Російські солдати намагалися вивести Т-90М з зони бойових дій за допомогою бойової броньованої машини.

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Бійці Збройних сил України (ЗСУ) не дали можливості російським окупантам забрати підбиту техніку. Відео 24 березня опублікували Telegram-каналах, передає Фокус.

На вулиці одного з окупованих населених пунктів загарбники вирішили застосувати ремонтний тягач, щоб евакуювати підбитий Т-90М без гусениці. Українські захисники цього не дозволили зробити. Вони вивели з ладу сучасний російський танк та знищили бойову броньовану машину російських окупантів.

Місце локації, де відбулося знищення ворожої техніки, вказано не було. Очевидно, що окупанти залишилися без підтримки важливої сучасної одиниці бронетехніки.

Т-90М "Прорыв" створений на початку 2010-х років. Міноборони РФ уклало три контракти на танки Т-90М сумарним обсягом понад 160 одиниць. Перші два договори на постачання 60 машин, з яких 10 нових та 50 модернізованих з Т-90 ранніх модифікацій. Реальна кількість виготовленої техніки може не перевищувати сотні. Танк, хоча й вважається найсучаснішим в армії РФ, але отримав цілий рядом концептуальних проблем, оскільки є лише черговою модернізацією Т-72. Техніка має критичні недоліки, які виникли через низьку якість компонентів.

Фокус повідомляв, як на Донеччині 23 березня ЗСУ знищили "Зоопарк". Радіолокаційний комплекс постійно змінював місце дислокації, але згодом був виявлений. Аеророзвідка передала координати розміщення контрбатарейного комплексу одному з підрозділів Сил оборони, бійці якого завдали по ньому вогневого ураження.

В ЗСУ 22 березня показали, як на південному напрямку знищили російський ЗРК "Стріла-10". Техніку російські загарбники намагалися ретельно заховати, але її виявили під час розвідки українські оператори одного з підрозділів. Позиції росіян були ретельно замасковані. Бійці ЗСУ використовували дрони "зі знижками" та знищили техніку армії РФ.