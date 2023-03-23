Вполювали "жирну" ціль: на Донеччині ЗСУ знищили "Зоопарк", який ховали окупанти (відео)

Радіолокаційний комплекс ЗС РФ постійно змінював позицію, але його вдалося вирахувати й ліквідувати бійцям ССО України.

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На Донеччині українські захисники "відмінусували" у росіян один радіолокаційний комплекс "Зоопарк-2". Бійці Сил оборони виявили та вистежили його. Про це повідомляють у пресслужбі командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Оператори ССО продовжують полювання на "жирні" цілі ворога. На Донецькому напрямку, під час ведення аеророзвідки, підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2", який постійно змінював позицію", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аеророзвідка передала координати розміщення контрбатарейного комплексу одному з підрозділів Сил оборони, бійці якого завдали по ньому вогневого ураження.

Внаслідок влучної роботи українських захисників "Зоопарк" потрапить у щоденне зведення Генштабу в розділ "знищена техніка".

На Луганщині ЗСУ разом із прикордонниками рознесли ворожу піхоту, 23 березня повідомили у пресслужбі ДПСУ. Аеророзвідка ДПСУ помітила ДРГ окупантів і передала координати артилеристам ЗСУ, а ті вже відпрацювали по ворогу.

У Бахмуті росіяни з артилерії "накривають" свої штурмові групи, коли їх зупиняють Сили оборони. Ворог випробує різну тактику. Якщо штурми не вдаються, то окупанти переходять на іншу ділянку.