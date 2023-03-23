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Споймали "жирную" цель: в Донецкой области ВСУ уничтожили "Зоопарк", который прятали оккупанты (видео)

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Радиолокационный комплекс разведки постоянно менял позицию

Радиолокационный комплекс ВС РФ постоянно менял позицию, но удалось вычислить и ликвидировать бойцам ССО Украины.

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В Донецкой области украинские защитники "отминусовали" у россиян один радиолокационный комплекс "Зоопарк-2". Бойцы сил обороны обнаружили и выследили его. Об этом сообщают в пресс-службе командования Сил специальных операций ВСУ.

"Операторы ССО продолжают охоту на "жирные" цели врага. На Донецком направлении, во время ведения аэроразведки, подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2", который постоянно менял позицию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэроразведка передала координаты размещения контрбатарейного комплекса одному из подразделений сил обороны, бойцы которого нанесли по нему огневого поражения.

В результате точной работы украинских защитников "Зоопарк" попадет в ежедневную сводку Генштаба в раздел "уничтоженная техника РФ".

В Луганской области ВСУ вместе с пограничниками разнесли вражескую пехоту, 23 марта сообщили в пресс-службе ГНСУ. Аэроразведка ГНСУ заметила ДРГ окупантов и передала координаты артиллеристам ВСУ, а те уже отработали по врагу.

В Бахмуте россияне из артиллерии "накрывают" свои штурмовые группы, когда их останавливают Силы обороны. Враг испытает разную тактику. Если штурмы не удаются, то оккупанты переходят на другой участок.