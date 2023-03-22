В ЗСУ показали, як на південному напрямку знищили російський ЗРК "Стріла-10" (відео)

Українські бійці виявили замасковану техніку серед лісу та за допомогою дронів скинули два снаряди по цілі.

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Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ на півдні України знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та одну одиницю плаваючого транспортера (ПТС). Про це розповіли у командуванні ССО.

Повідомляється, що під час розвідки на південному напрямку українські оператори одного з підрозділів виявили замасковані позиції росіян. Бійці ЗСУ використовували дрони "зі знижками" та знищили техніку армії РФ.

На кадрах видно, що озброєння стояло серед лісистої місцевості та було прикрите хвойними гілками. Проте українські військові виявили ворожу позицію та за допомогою двох снарядів ліквідували ЗРК.

Що відомо про ЗРК "Стріла-10"?

"Стріла-10" — радянський зенітно-ракетний комплекс, який використовують сухопутні війська. Він призначений для контролю повітряного простору за допомогою оптико-електронної системи знищення виявлених повітряних цілей на малих висотах.

Нагадаємо, 22 березня представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що армія України атакувала ЗС РФ на Кінбурнській косі та знищила їхню техніку. Окупанти втратили танк, два броньовані автомобілі, склад боєприпасів і два дрони-розвідники.

21 березня повідомлялося, що українські військові знищили групу російських військ та один склад боєприпасів у районі Бахмута. Після відпрацювання по них українськими силами дві групи росіян вирушили для штурму позицій ЗСУ.