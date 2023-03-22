В ВСУ показали, как на южном направлении уничтожили российский ЗРК "Стрела-10" (видео)

Украинские бойцы обнаружили замаскированную технику среди леса и с помощью дронов сбросили два снаряда по цели.

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Подразделения Сил специальных операций ВСУ на юге Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и одну единицу плавающего транспортера (ПТС). Об этом рассказали в командовании ССО.

Сообщается, что в ходе разведки на южном направлении украинские операторы одного из подразделений обнаружили замаскированные позиции россиян. Бойцы ВСУ использовали дроны "со скидками" и уничтожили технику армии РФ.

На кадрах видно, что вооружение стояло среди лесистой местности и было прикрыто хвойными ветками. Однако украинские военные обнаружили вражескую позицию и с помощью двух снарядов ликвидировали ЗРК.

Что известно о ЗРК "Стрела-10"?

"Стрела-10" — советский зенитно-ракетный комплекс, который используют сухопутные войска. Он предназначен для контроля воздушного пространства с помощью оптико-электронной системы уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах.

Напомним, 22 марта представительница ОК "Юг" Наталия Гуменюк рассказала, что армия Украины атаковала ВС РФ на Кинбурнской косе и уничтожила их технику. Оккупанты потеряли танк, два бронированных автомобиля, склад боеприпасов и два дрона-разведчика.

21 марта сообщалось, что украинские военные уничтожили группу российских войск и один склад боеприпасов в районе Бахмута. После отработки по ним украинских сил две группы россиян выдвинулись для штурма позиций ВСУ.