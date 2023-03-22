ВСУ атаковали окупантов на Кинбурнской косе и уничтожили их технику, — ОК "Юг"

ВС РФ на протяжении 21 марта на этом направлении, как отмечает спикер командования Наталья Гуменюк, потеряли танк, два бронированных автомобиля, склад боеприпасов и два дрона-разведчика, которые выявляли украинские позиции для дальнейших ударов.

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Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар российским захватчикам на Кинбурнской косе. Об этом 22 марта Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, сообщила в эфире телемарафона.

Она отметила, что последствия атаки ВСУ для захватчиков оказались существенными. Ликвидирован один танк противника, два автомобиля, два дрона-разведчика. Беспилотники использовались российскими оккупантами для выявления позиций украинских войск, чтобы в дальнейшем нанести удар.

На Кинбурнской косе также был уничтожен наблюдательный пункт и склад боеприпасов. Утраты россиян позволят облегчить жизнь жителям Очакова и ближайших населенных пунктов в Николаевской области.

"Некоторое время на Очаковском направлении будет немного тише", – объяснила Гуменюк.

Она преодолевала, что контрбатарейная борьба продолжается постоянно. Украинские подразделения делают все возможное, чтобы захватчиков оттеснить на временно оккупированном левобережье Херсона как можно дальше. Это снизит вероятность применения артиллерии врагом против гражданских в Николаевской области.

ВСУ имеют в этом определенные результаты, как отметила Гуменюк, хотя и не всегда удается выполнять поставленную задачу быстро, как хотелось бы.

Напомним, 21 марта раздались взрывы в Джанкое. В Генштабе заявили, что это нарушит логистику РФ на юге Украины. Во временно оккупированном городе, расположенном в Крыму, функционировал один из российских узлов логистического пути в направлении Запорожской и Херсонской областей. Украинские военные отметили, что враг будет испытывать значительные проблемы в процессе обеспечения группировок в этой локации в ближайшее время.

В ОК "Юг" также объяснили, что результатом контрбатарейной борьбы станет то, что российские войска не смогут продвигаться дальше. Сейчас линия фронта фактически проходит по реке Днепр, поэтому это природное водное препятствие является основным разделителем между противоборствующими сторонами.