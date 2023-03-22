ЗСУ атакували окупантів на Кінбурнській косі та знищили їхню техніку, – ОК "Південь"

ЗС РФ впродовж 21 березня на цьому напрямку, як зазначає речниця Командування Наталія Гуменюк, втратили танк, два броньованих автомобілі, склад боєприпасів та два дрони-розвідники, які виявляли українські позиції для подальших ударів.

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Збройні сили України завдали потужного удару російським загарбникам на Кінбурнській косі. Про це 22 березня Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, повідомила в етері телемарафону.

Вона зазначила, що наслідки атаки ЗСУ для загарбників виявилися суттєвими. Ліквідовано один танк противника, дві одиниці автобронетехніки, два дрони-розвідники. Безпілотники використовувалися російськими окупантами для виявлення позицій українських військ, щоб надалі завдати удару.

На Кінбурнській косі також було знищено спостережний пункт і склад з боєприпасами. Втрати росіян дозволять полегшити життя мешканцям Очакова та найближчих населених пунктів у Миколаївській області.

"Певний час на Очаківському напрямку буде трохи тихіше", – пояснила Гуменюк.

Вона долала, що контрбатарейна боротьба триває постійно. Українські підрозділи роблять все можливе, щоб загарбників відтіснити на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини якомога далі. Це знизить ймовірність застосування артилерії ворогом проти цивільних на Миколаївщині.

ЗСУ мають у цьому певні результати, як зазначила Гуменюк, хоча й не завжди вдається виконувати поставлене завдання швидко, як хотілося б.

Нагадаємо, 21 березня пролунали вибухи у Джанкої. У Генштабі заявили, що це порушить логістику РФ на півдні України. У тимчасово окупованому місті, яке розташоване у Криму, функціонував один із російських вузлів логістичного шляху у напрямку Запорізьку та Херсонську області. Українські військові наголосили на тому, що ворог відчуватиме значні проблеми у процес забезпечення угруповань у цій локації найближчим часом.

В ОК "Південь" також пояснили, що результатом контрбатарейної боротьби стане те, що російські війська не зможуть просуватися далі. Наразі лінія фронту фактично проходить по річці Дніпро, тому ця природна водна перешкода є основним роздільником між протиборчими сторонами.